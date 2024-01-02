مواعيد مباريات المقاولون العرب في كأس الرابطة

أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة.



وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري .

وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد من كل مجموعة إلى دور الثمانية صاحب المركز الأول والثاني.

مواعيد مباريات المقاولون العرب

وجاءت مواعيد مباريات المقاولون العرب على النحو التالي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير يحل المقاولون العرب ضيفا على فريق المصري على ملعب ستاد برج العرب في تمام الخامسة مساء.

- يوم الاثنين 15 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق الجونة بملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- يوم الجمعة 26 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الرابعة مساءً.