كتلة الحوار تعقد لقاء تشاوريا مع نقيب الأطباء حول مشروع قانون المنشآت الطبية

عقدت كتلة الحوار صباح اليوم لقاءا مع الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر.

وأوفد الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتله الحوار المهندس حسام علي النائب الأول والدكتور محمد ابو العزايم عضو مجلس أمناء الكتلة لمقر دار الحكمة بالقاهرة لعقد لقاء تشاوريا مع الدكتور نقيب الأطباء وقد دار النقاش حول وجهة نظر نقابة الاطباء في مشروع قانون المنشأت الطبيه الذي تعتزم الحكومة طرحة في الفترة المقبلة .



ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، فقد رأت كتلة الحوار ضرورة عقد حوار موسع يضم كل الاطراف من المعنيين من أطباء ومؤسسات علاجية ومؤسسات أهلية وممثلين عن وزارة الصحة حول مواد هذا القانون لبحث النقاط التي أثارت الكثير من الاهتمام والقلق بين العديد من الجهات التي تقدر تمامًا حساسية هذا الأمر .

وتؤكد كتلة الحوار أن الغاية دائما هي الوصول لتحسين مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية بما يتوافق مع المصلحة العامة للأطباء والمرضي، فضلا عن تناسب الخدمه والاجر في ظل احوال اقتصاديه نعيشها جميعا، و تؤكد الكتله ايضا ان التحاور اصبح نهجا للدوله رافعه الوصايه علي اي جهه وهذا ما يتضح في مبادئ الحوار الوطني الذي ارست دعائمه القياده السياسيه.



وتعلن كتلة الحوار عن مبادرة لإجراء ورشة عمل مشتركة مع كافة الأطراف المعنية لأجراء مناقشات بناءة للعمل على تعديلات تحقق التوازن بين تحسين جودة الخدمات الصحية واحترام احتياجات ومخاوف الجميع.وينضم لها الساسة والحزبيين وممثلين نقابة الاطباء ووزارة الصحة.