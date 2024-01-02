أخبار جامعة القاهرة| بدء تقديمات الدراسات العليا للفصل الدراسي الجديد.. وانطلاق الامتحانات الأسبوع الثاني من يناير

أحمد بلبولة: أسئلة الامتحانات فى مستوى جميع الطلاب

كلية الصيدلة تعلن خطوات التقديم للدراسات العليا



بدأت كليات جامعة القاهرة، فى الإعلان عن تقديمات الدراسات العليا لبرامج الماجستير والدكتوراه بمختلف الكليات، بالاضافة إلي طريقة التقديم للعام الدراسى الجديد.

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية) .

وأضافت الدكتورة غادة عبد البارى ، أن التقديم للبرامج فى هذه التخصصات "صيدلة صناعية – عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية " ، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024.

طريقة التقديم لطلاب الدراسات العليا

١- تقديم طلبات الالتحاق إلكترونياً من خلال الرابط التالي: https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx

٢- التقديمات خلال الفترة 1/1/2024 حتى 15/2/2024

٣- يتم إعلان أسماء المقبولين في شهر مارس

٤- سيتم المراسلة لاستكمال جميع الأوراق

الخاصة بملف الالتحاق من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

وفى نفس السياق ،قام الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة بجولة تفقد فيها امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023م .

وأكد الدكتور أحمد بلبولة ، على أن جميع الأسئلة فى متناول الطلاب طبقا لما تم دراسته خلال الفصل الدراسى الأول و لا يوجد أى مشكلات اجتماعية فى الامتحانات .



كما قام الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية بزيارة لجنة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، واطمأن على سير الامتحانات الخاصة بهم بشكل آمن ومستقر.

وكشف الدكتور عطية الطنطاوى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

ومن جانبه ، قال الدكتور عطية الطنطاوي أن امتحانات الفصل الدراسى الأول سوف تعقد يوم الثلاثاء ٩ يناير الجارى حتى ٢٤ من نفس الشهر حضوريا بالكلية .

تعليمات هامة قبل بدء الامتحانات وهى :

1. يمنع دخول الطالب إلي لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصي وبسبب مبرر.

2. يجب على كل طالب أن يترك أي كتب أو مذكرات ، أو أي أوراق تتعلق بمادة الامتحان خارج اللجنة الامتحانية.

3. يجب علي كل طالب النظر في ورقة الأسئلة الخاصة به ورقة إجابته فقط، ولا ينشغل بالنظر لمن حوله أو أمامه أو بمن خلفه.

4. يمنع اصحاب الطلاب للهاتف المحمول الخاص به أو الساعة الذكية أو السماعات الذكية وفي حالة إحضار الطلاب لأي من هذه الأدوات معه لابد من القيام بإغلاقها عند دخول اللجنة، ووضعها في جيبه أو حقيبته، ومن يضبط وبحوزته هذه الأدوات مفتوحة يحال لمجلس تأديب باعتباره شروعا في الغش .

5. في حالة الغش أو الشروع فيه عن طريق التلفون المحمول أو الساعة الذكية أو السماعات الذكية التي تسخدم كموبايل لن يتم تسليم أداة الغش إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الابتدائى وصيرورته نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي للطلاب، أو صدور حكم مجلس التأديب الاستئنافي للطلاب في الطعن المقام من الطالب.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، استعرض مجلس جامعة القاهرة، المشروعات المستقبلية للجامعة والتي أعلنها الدكتور محمد الخشت خلال احتفالية عيد العلم وثمن المجلس هذه المشروعات، وتتضمن: إنشاء كرسي لتطوير علوم الدين، وإنشاء مدينة طبية، وجامعة القاهرة الأهلية، وإنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية، وكليات الطاقة والعلوم المتجددة، وكلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء بجامعة القاهرة الدولية، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في تنفيذ 30 مشروعًا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب البدء في مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني ومستشفى الفرنساوي. ووجه الدكتور محمد الخشت بسرعة تشغيل كافة مرافق مشروع الاسكان والتغلب على الصعوبات الخارجية التي تواجه المشروع وتكليف لجنة رفيعة المستوى بمقابلة المختصين بالمرافق في الجهات الخارجية لسرعة تشغيلها، كما وجه بالانعقاد الدائم للجنة الاسكان لسرعة الانتهاء قريبا من تنفيذ مشروع الإسكان بمدينة السادس من أكتوبر..

ووافق مجلس الجامعة، على صرف حافز مادي للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقات القمة المحلية والإقليمية والدولية للجامعة.