الخشت : مجلة جامعة القاهرة JAR تتصدر مصريا وأفريقيا

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال الدوريات والمجلات العلمية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بالبحث العلمي والنشر الدولي والمجلات والدوريات العلمية .

واستعرض التقرير التقدم الكبير الذي حققته المجلات العلمية الصادرة عن جامعة القاهرة خلال الفترة الأخيرة وفي عام 2023 على المستوى العالمي من حيث معامل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع والسير نحو العالمية، بما يساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين، ورفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.

واشار التقرير الى التقدم العالمي الكبير لمجلة الطب البيطري وحصولها على المركز الثامن عالميًا من بين 186 مجلة علمية ، وتصدر بالتعاون مع الناشر الدولي Taylor and Francis .. ولأول مرة فى تاريخها تحصل على معامل تأثير 2.2 درجة ،و حصلت المجلة علي معامل اقتباسات (SiteScore 5.7) وتستمر داخل المربع الذهبي Q1 ، وبلغت نسبة رفض الأبحاث 87%، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة للنشر. وعدد الاستشهادات العالمية ارتفعت عن العام السابق بزيادة قدرها 30% وفقا لقاعدة بيانات سكوبس،وزيادة عدد الأبحاث المرسلة للمجلة من 82 بحث في عام 2021 الي 103 بحث في عام 2022 .

وذكر التقرير تصدر مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) كافة المجلات العلمية المصرية والأفريقية بمعامل تأثير 10.7 واستمرار تواجدها ضمن المربع الذهبي فئة المجلات Q1في تصنيف كلاريفيت الدولي للمجلات العلمية العالمية لعام 2022 والذي أعلن وجود 55 مجلة مصرية لها معامل تأثير في هذا التصنيف، منهم 5 مجلات مصرية ضمن المربع الأول (Q1) لأفضل مجلات علمية، كما جاءت مجلة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة في المرتبة الخامسة بمصر بمعامل تأثير 5.2.

كما أشار التقرير إلى تحقيق مجلة (JAR) إنجازًا دوليًا جديدًا بتصدرها المركز السابع عالميًا في نتائج CiteScore لعام 2022 وحصولها علي معامل اقتباسات (SiteScore 19.6) مقارنة بالمركز الثامن لسنة 2021، والذي كان مقداره 17.1 في عام 2021، وكان في عام 2017 مقداره 6.7، وأصبحت واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو.

علاوة على تقدم أول مجلة دولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية أميرالد. وتم إدراج مجلة جامعة القاهرة للإنسانيات والعلوم الاجتماعية ضمن قاعدة بيانات " Cabells" الدولية.. وينشر فيها باحثون من جامعات كامبريدج ولندن أمبريال كوليدج ونورث كارولينا وإنديانا.

وأوضح التقرير حصول مجلة جامعة القاهرة للأورام ‏Journal of the Egyptian National Cancer Institute (JENCI)، على أول معامل تأثیر دولي لها من مؤسسة كلاریفت اناليتكس العالمیة لأول مرة منذ تأسيس المجلة عام 1982 لتصبح بذلك مع مجلات العلوم الطبية المدرجة عالميًا من أعلى مؤسسة تصنیف المجلات العلمیة في مجال الأورام على مستوى العالم، حيث زاد عدد الأبحاث الجديدة المتقدمة للنشر بالمجلة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، كما ارتقى مستوى جودة الأبحاث وارتفع معامل الاستشهاد بها، وتبين زيادة في تنوع جنسيات الباحثين المراسلين للمجلة.

وأشار التقرير إلى حصول مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية Review of Economics and Political Sience على معامل التأثير الدولي من مؤسسة كلاريفت انالتكس العالمية لتصبح في طليعة مجلات العلوم الاجتماعية المصرية المدرجة عالميًا الحاصلة على معامل تأثير دولي من أعلى مؤسسة تصنيف للمجلات العلمية على مستوى العالم.

واكد التقرير وجود 150 مجلة علمية في جامعة القاهرة يتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة إليكترونيا. وتم اختيار 27 مجلة علمية تصدرها الجامعة لتوضع داخل بنك المعرفة المصري.

ونوه التقرير، إلى أن المجلة العلمية لكلية الآثار في الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية من عام 2017 وحتى 2023، تم إتاحتها لأول مرة مجانًا على موقع المجلة على موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف فتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب والأجانب للاطلاع مجانًا على أبحاث أساتذة جامعة القاهرة.