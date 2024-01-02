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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: حجم المشروعات خلال عام 2023 بالمحافظة يعكس ملامح الجمهورية الجديدة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ، أن حجم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاعات الإسكان التربية والتعليم ، الشباب والرياضة، الصحة والطب البيطري الثقافة والأوقاف التموين والتضامن الري والزرعة خلال عام 2023 في كافة مراكز ومدن المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،حيث استعرض محافظ الغربية إنجازات القطاعات خلال 2023م .

 

ففي  قطاع الإسكان جارى نهو مجمع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي بتكلفة 511.6 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 98 %، تطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي بتكلفة 32 مليون ونسبة تنفيذ 70 % ، تطوير منطقة عمارات منطقة أبو شاهين بالمحلة ( ترميم عدد 3 عمارات بتكلفة 9.6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 47 %/ هدم وإعادة بناء عدد 2 عمارة بتكلفة 32 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 10 %.، وإنشاء مدينة المحلة الجديدة على أرض المستعمرة بتكلفة 6 مليار جنية ونسبة تنفيذ 5 % ، الانتهاء من انشاء مجمع عبد المنعم رياض السكنى بتكلفة 110 مليون جنية بنسبة تنفيذ 100 % .


كما قام قطاع التربية والتعليم بتنفيذ 37 مشروع ما بين إنشاء وإحلال  وتجديد ورفع كفاءة مدارس ومنشآت تعليمية بإجمالى تكلفة 279.18 جنيه ونسبة تنفيذ 85 % ، وكذلك أعمال صيانة شاملة وتجهيزات لعدد 22 مشروع بتكلفة 5.9 ملايين ونسبة تنفيذ 19 % ، بالإضافة إلى تنفيذ 12 مشروع في قطاع التعليم الأزهري بتكلفة 126.45 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 54 % .

 

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 11 مشروع تابعا لمديرية الصحة ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة بتكلفة 2844 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 57.27 %.، إنشاء مركز الأورام الجديد بسبرباى بتكلفة 1013 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 14.5 %، تطوير ورفع كفاءة مستشفى المجمع الطبي التابعة للتأمين الصحي بتكلفة 231 نسبة تنفيذ 95 %، إنشاء مستشفى أمراض وجراحات قلب الأطفال حديثي الولادة بالمحلة بتكلفة 250 مليون جنية  بالمشاركة المجتمعية .


وقام قطاع الطب البيطري بإنشاء الوحدة البيطرية بقرية مسجد وصيف بمركز زفتى بنسبة تنفيذ 85 %، وكذلك تطوير ورفع كفاءة مجزر شوني بمركز طنطا ( تم الاستلام الابتدائي ) .

وفي قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ 16 مشروع ما بين إنشاء وتطوير وصيانة بتكلفة 9.73 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50.17 %.
وفى قطاع الثقافة جارى تطوير قصر ثقافة المحلة والمسرح الصيفي الملحق بتكلفة 75 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 95 % .


وفي قطاع الأوقاف تم تنفيذ 13 مشروع في مختلف مراكز المحافظة ، وجاري استخراج التراخيص لعدد (15) مسجدا وإنشاء عدد (110) مسجد جديد بالجهود الذاتية بتكلفة 3.77.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 77.5 %.

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وفي قطاع التضامن الاجتماعي جارى إحلال وتجديد مركز الإغاثة بطنطا ، وجارى تطوير مركز خدمة المرأة المعيلة بكوم النجار كما تم إصدار عدد 19620 بطاقة تكافل وكرامة ،.
وقام قطاع الموارد المائية والري بتنفيذ عدد 35 مشروعا بتكلفة 1.273 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ 250.829 كم تبطين ترع ، تنفيذ 11 كم أسوار على الترع المبطنة.


وقام قطاع الزرعة بتسليم عدد (335915) كارت الفلاح الذكي، استخراج (29) كارتا زكى لتمويل السيارات، إصدار تراخيص عدد (50 مزرعة دواجن/ 189 مزرعة ماشية/ 9 منحل/ 18 مركز تجميع ألبان/ 1مزرعة أغنام وماعز/ 17 مصنع أعلاف/ 379 رخصة مزاولة تجارة أعلاف) .
وقام قطاع التموين بتطوير عدد 16 مخبزا من نصف آلي إلى مخبز آلي بالكامل بنطاق المحافظة.

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