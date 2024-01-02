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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشادت بها الأمم المتحدة.. مدير حياة كريمة: مبادرة رائدة وفريدة من نوعها

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

أكدت الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، ان مصر ظهرت بثوب جديد لها وهو ثوب التنمية الحقيقي الذي يتم في كل نبوع وقري مصر، لافته الى ان حياة كريمة كانت حلم لمجموعة شباب، وكانت القيادة السياسية واعية وتفتح دائما آذانها لأحلام الشباب كما لديها رؤية لتمثيل الشباب في مصر، حتي تمتلك مصر لكوادر تستطيع أن تتحمل و تستكمل مسيرة التنمية.

اهتمت الدولة بشكل بفكر الشباب

وأضافت فخري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبني عسل ان القيادة السياسية اجتمعت على مائدة واحدة للبحث والتفكير في مخططات تنفيذ التنمية كما اهتمت الدولة بشكل كبير بفكر الشباب، ودائما يتم الإتفاق العمل على انجاز التنمية على حسب نسب الفقر في القري، وبدأت الرئاسة والحكومة بالفعل في التنمية.

وأشارت  المدير التنفيذي لحياة كريمة إلى ان هناك مبادرة رئاسية اشادت بها الأمم المتحدة، فمصر وضعت القري والنبوع على خريطة التنمية وهذا لم يحدث في اي دولة في العالم، فمبادرة  حياة كريمة هي مبادرة رائدة ومتفردة من نوعها ومصر تسحقها بجدارة لأن هناك مشورعات تم تنفيذها في القري وبناء البنية التحتية ، ومحطات مياة شرب وانارة طرق، ومحطات الكهرباء والمدارس وإنارة المدارس، وتم رفع كفاءه المدارس على أعلي مستوي، والمجمعات الحكومية الخدمية.

https://m.facebook.com/hayahalyoum/videos/5-

حياة كريمة مصر مؤسسة حياة كريمة الأمم المتحدة متفردة مبادرة رائدة

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