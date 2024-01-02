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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا صحة المنيا نظم قافلة طبية بقرية بني موسى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قافلة طبيه بأبوقرقاص
قافلة طبيه بأبوقرقاص

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا الاربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية بني موسي بمركز أبو قرقاص، على مدار يومين متتاليين ٣ و٤ يناير الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة " تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

 

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.


مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

أبدت مشرحة مستشفى المنيا العام تحفظها بشأن جثتين مجهولتين تم العثور عليهما في حوادث منفصلة تتعلق بالغرق، ولم يتم تحديد هويتهما بعد.

ابو قرقاص استكمال ا أسامة القاضي محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم الخدمات العلاجية مبادرة حياة كريمة مستشفي المنيا العام

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