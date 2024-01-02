اختيار أسامة نبيل يوسف مديرا للرعايات المركزة بمستشفى صدر المنيا

أعلنت الدكتورة نادية مكرم صادق، مدير عام مستشفى صدر المنيا، تكليف الدكتور أسامة نبيل يوسف استشاري العناية المركزة والحالات الحرجة مديرا للرعايات المركزة بمستشفى صدر المنيا و تشمل عناية القلب و عناية الباطنة وعناية الصدر و عناية الصدمات المخية.

وأشارت “صادق”، إلى أن صاحب المنصب الجديد سيكون مسئولا عن تطبيق البروتوكول الخاص بدخول وخروج الحالات بأقسام الرعايات ومتابعة سير العمل من حيث الإشراف والتنظيم.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية وتقديم الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين وما شهدته، المستشفى من تطوير وإنشاء أقسام جديدة انضمت للصدر والدرن وعناية الصدر وهى العيادات الخارجية الشاملة التخصصية وأقسام الباطنة العامة وعيادات نفقة الدولة وعنايات القلب والحالات الحرجة وعناية الباطنة وعناية الصدمات المخية بمجموع 61 سريرا للرعاية المركزة و41 سريرا بأقسام داخلية.