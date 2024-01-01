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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

7 قوافل طبية توقع الكشف على 11ألف حالة بالمنيا خلال ديسمبر الماضي

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها 100 مليون صحة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل جميع فئات المجتمع إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

 

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من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بأنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية خلال شهر ديسمبر الماضي فى ( قرى طرفا، العزيمة، ومنقطين بمركز سمالوط، منشأة الدهب وصفط الغربية بمركز المنيا، كفر الصالحين بمغاغة و قرية الهمة بمركز مطاى).

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وأضاف أنه تم الكشف على 11 ألف و 719 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء عدد 962 تحاليل مختلفة، موجات صوتية لعدد 68 حالة، وأشعة عادية لعدد 39 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 762 مترددا وتحويل داخلى لعدد 592 حالة وتحويل للمستشفى 82 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 919 مترددا.

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