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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: تحرير 98 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 98 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، وضبط الأسواق والأسعار وضمان الالتزام بأسعار السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 98 مخالفة تموينية منها 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان)، و38 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - ذبح خارج المجازر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية - بيع أزيد من السعر المقرر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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