محافظ المنيا يبعث برقيات تهنئة لكبار رجال الدولة بمناسبة حلول العام الجديد

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كما بعث برقيات تهنئة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجموع الشعب المصري.

وأعرب محافظ المنيا في برقيات التهنئة، عن تمنياته أن يكلل الله عز وجل جهود الجميع بالنجاح و التوفيق من أجل رفعة ورخاء مصرنا العظيمة وشعبها العريق، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، تحت القيادة السياسية الحكيمة و توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة.