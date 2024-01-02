وزير العدل الفلسطيني: اغتيال العاروري انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق للقانون الدولي

أكد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن عملية اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق بيّن للقانون الدولي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال وزير العدل الفلسطيني:" اغتيال الاحتلال صالح العاروري يعد وجها من أوجه الفصل العنصري وقتلا مستهدفا".

وأضاف وزير العدل الفلسطيني:" جريمة اغتيال العاروري تضاف إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع وزير العدل الفلسطيني: “سنلاحق الاحتلال الإسرائيلي أمام أي قضاء جنائي دولي على جرائمه بحق شعبنا”.