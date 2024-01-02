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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حادث انفجار بيروت.. رئيس وزراء لبنان يطلب من الخارجية تقديم شكوى لمجلس الأمن

صدى البلد

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بأن رئيس الوزراء اللبناني طلب من وزارة الخارجية تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن حادث انفجار بيروت، وذلك وفقا لبيان لرئاسة الحكومة اللبنانية.

رئيس وزراء لبنان: استهداف الضاحية الجنوبية جريمة إسرائيلية جديدة

رويترز: مقــ.ـتل مسئول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت

وفي سياق متصل، أدان رئيس الوزراء اللبناني الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت باعتباره "جريمة إسرائيلية جديدة".

وقال رئيس الوزراء اللبناني:" الانفجار يهدف إلى إدخال بلادنا في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المستمرة في الجنوب".

ومن جانبها، أكدت حركة حماس، أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا وتثبت مجددا فشل الاحتلال الذريع في تحقيق أي من أهدافه العدوانية في قطاع غزة.

 

لبنان بيروت حماس إسرائيل اخبار التوك شو

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