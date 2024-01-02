رويترز: مقــ.ـتل مسئول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت

صرح مصدران أمنيان لـ"رويترز"، بـ"مقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية".

وفي هذا السياق قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، إن الحركة لن تطلق سراح أسرى الجيش الإسرائيلي دون وقف النار، والكل مقابل الكل.

وأوضح "هنية"، في تصريحات له، أن "مقاتلي حماس وقيادات الحركة في غزة بخير، ويواصلون القتال"، لافتا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يروج لمراحل جديدة من الحرب، والفصائل الفلسطينية جاهزة للمواجهة".

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية، أن "الشعب الفلسطيني وحده من يقرر حاضره ومستقبله"، موضحا أن "الحركة قدمت لقطر ومصر موقفنا ورؤيتنا بشأن مقترحات الحل".

وقال إن "حماس منفتحة على كافة المكونات الفلسطينية الوطنية"، مؤكدا أن "حماس تدعم التوصل إلى حكومة وطنية موحدة للضفة والقطاع".

وأضاف "حماس لن تسمح بأي فوضى أو فراغ في غزة إلى حين التوصل لرؤية توافقية فلسطينية وطنية".