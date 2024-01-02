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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هذا هو الحمض النووي لحركة حماس| المسلماني: العدوان الإسرائيلي من أكبر الاعتداءات

الاعلامي أحمد المسلماني
الاعلامي أحمد المسلماني

وصف الإعلامي أحمد المسلماني مما يحدث بغزة :" هذا هو الحمض النووي لحركة حماس" فالعدوان الإسرائيلي الآثم على السعي الفلسطيني في قطاع غزة منذ ٧ اكتوبر والذي زاد الآن عن ٧٥ يوما فهو عدوان بتكاليفة البشرية والمادية في فلسطين غير مسبوق.

ووصف المسلماني من  خلال برنامج الطبعة الأولى، المذاع على فضائية الحياة،  العدوان الإسرائيلي  بأنه هو واحد من اكبر الأعتداءات على مر التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية، لافتا الى ان هذا العدوان مليئا بالتدمير والتحطيم للبشر والحجر .

عدد المتوفين من الفلسطينيين أكثر بكثير من الأرقام المعلنة

كما تحدث وكيل الامبن العام للامم المتحدة تحدث لصحيفة فاينيشيل تايمز  حيث قال للصحيفة ان عدد المتوفين من الفلسطينين اكثر بكثير من الأرقام المعلنة، لما يتجمع تحت الأرض اعداد كبيرة من البشر تحت الانقاض، فقد قتل الأطباء والنساء والأطفال والممرضين.

٧ اكتوبر حركة حماس العدوان الإسرائيلي احمد المسلماني الحمض النووي غزة اكبر الأعتداءات على مر التاريخ

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