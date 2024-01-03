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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عروض خيالية تنهال على كولر من الأندية السعودية.. تفاصيل

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة بشأن عروض سعودية مقدمة لمدرب الاهلي مارسيل كولر .

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك : كولر رفض اكثر من عرض من أندية سعودية في مراكز متقدمة في الدوري السعودي ومن اصحاب التاريخ الكبير لدفع الشرط الجزائي  الخاص بكولر لدي النادي الأهلي ، ودفع مرتب كولر لمدة ٦ اشهر مقدما ،  والراتب الجديد  لمارسيل كولر   اكثر من راتب الاهلي لكولر بكثير  جدا ، ربما اكثر من الضعف ، وعقد ثلاث مواسم ، المهم ان كولر رفض الحديث في مثل هذه الموضوعات نهائيا.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.


وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.

تصريحات فرج عامر فرج عامر رئيس النادي سموحة كولر صفقات الأهلي

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