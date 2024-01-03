الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: زيادة رسوم نقل ملكية المُستعمل بنسبة 10.5%|فيديو

تحدث خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات عن زيادة جديدة في أسعار تسجيل نقل ملكية السيارات، قائلاً: "إن الرسوم لتحديد المعالم الخاصة بتسعير نقل ملكية السيارات، هذا نظام كان ومازال متوفرًا في الشهر العقاري".

متى يتم دفع رسوم نقل ملكية السيارات؟

وأضاف خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON"، أنه تمت زيادة رسوم نقل ملكية السيارات بنسبة 10.5%، مؤكداً أن رسوم نقل الملكية ، يتم دفعها عند شراء سيارة مُستعملة من شخص آخر.



وتابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، قائلاً: "في حالة شراء عربية جديدة، لا يتم دفع رسوم نقل الملكية".