عمار حمدي يرغب في الرحيل عن المقاولون.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى المقاولون العرب، يرغب في الرحيل عن ناديه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عمار يريد قطع الإعارة من ناديه، وقد يدخل في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد وينضم إلى مودرن فيوتشر، المهتم بخدماته".

ويحصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقرير فني كامل عن ملف المعارين بنهاية الموسم الجاري، من أجل اتخاذ قرار نهائى، بشأن هؤلاء اللاعبين وموقفهم من العودة من جديد إلى الفريق الأحمر، حيث يأمل كل لاعب في إثبات نفسه خلال الفترة الحالية.