عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصريحات التنظيم والإدارة..

أكثر من 12 ألف فرصة متاحة.. تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية

موظفون حكوميون
موظفون حكوميون

يبحث العديد من المواطنين عن وظائف بالجهات الحكومية لضمان العيش وسط بيئة آمنة ومستقرة، لإعانة الأسر على تحمل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تلقى طلبات لشغل أكثر من 12 ألفًا و143 وظيفة فى عدد من الجهات الحكومية، على أن يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا خلال 18 يناير الجارى حتى نهاية الشهر.

ونص  قانون الخدمة المدنية على أن شروط تعيين الموظفين فى الوظائف الحكومية، والتي تحددت في ضوء المادة رقم 12 من القانون رقم 81 لسنة 2016، كما تضمن القانون عدة شروط أساسية بموجبها يتم فصل الموظف عن العمل. 

لا يفوتك||

 

txt

وفد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور جامعة بورسعيد لمعرفة احتياجاتها الوظيفية

txt

28 مليون جنيه.. حكم رادع ضد 3 موظفين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية

ويكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. 

ونص القانون على أن التعيين فى تلك الوظائف يكون عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة. 

وظائف الجهات الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ قانون الخدمة المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

ترشيحاتنا

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

أول تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي

بـ 12 صاروخ.. القوات الروسية تصد هجوم أوكراني خطير على منطقة بيلجورود

قضية حمزة مون بيبى| تأييد حبس فنانة شهيرة عامًا بعد رفض نقضها

المقاولون العرب: مستعدون للتعاون مع الإسكان لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

أعراض وعلامات الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة ماجد المصري به| أسباب انقطاع شبكية العين.. تعرف عليها

بعد كورونا| خطر جديد يهدد العالم والصحة العالمية تحذر

تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء

نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها الـ 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

فيديو

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ