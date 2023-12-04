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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

28 مليون جنيه.. حكم رادع ضد 3 موظفين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية

صدى البلد

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 3 موظفين بالسجن 3 سنوات للأول والثالث، والسجن 7 سنوات للمتهم الثاني لإدانتهما بالاستيلاء على بضائع مسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة.

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28 مليون جنيه

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين هم موظفين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لاختلاسهم مبلغ مالي 28  مليون جنيه وهم "إيهاب ح" و"حاتم أ" و"وائل ج" موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع وبناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اختلسوا أموالا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بأن اختلسوا مبلغا ماليا قدره 28078319 جنيه.

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وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بها لأنفسهم وبيعها لصالحهم دون وجهتها الصحيحة وقد ارتبطت جريمة الثاني والثالث بتزوير في المحررات الإلكترونية وهي المحررات الخاصة بالشركة سالفة الذكر وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أدخلوا أصناف وهمية وأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة على أنها أصناف تم توريدها وكذا تلاعبا في أسعار المنصرف والمباع حال كونهما مختصين بذلك.

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وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين استعملا تلك المحررات فيما زورت من أجله بأن أرسلاها إلكترونيًا إلى الجهة المختصة بالمراجعة لإعمال آثارها والاحتجاج بها حتى تمكنوا من إخفاء ما اختلساه من مبالغ وهو الأمر المؤثم بالمادتين 15، 23 / ب من القانون 15 لسنة 2004 على النحو المبين بالتحقيقات وبصفتهم السابقة أضروا عمدًا بأموال الجهة التي يعملون بها حال ارتكابهم للجريمة.

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