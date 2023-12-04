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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتصلوا بأمي| تصريح صادم من كروان مشاكل قبل التحقيق معه في الفيديو الفاضح

أرشيفية
أرشيفية

 مأمورية مكبرة من مباحث القاهرة الجديدة قطعت الطريق من العاصمة متجهة إلى محافظة سوهاج بعدما نجحت التحريات طوال الأيام الماضية في تحديد مكان اختفاء التيك توكر كروان مشاكل المتهم ببث فيديو فاضح بمشاركة المذيعة إنجي حمادة.

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حاتولي محامي أنا هدخل التحقيق لوحدي اتصلوا بأمي..

ووصل التيك توكر كروان مشاكل مقر نيابة القاهرة الجديدة، منذ قليل، وقبل بدء التحقيق معه وأثناء وقوفه أمام مقر نيابة، تحدث قائلا: “حاتولي محامي أنا هدخل التحقيق لوحدي اتصلوا بأمي تجبلي محامي أنا ما عملتش حاجة” ..إنجي هي اللي خططت لكل حاجة.

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عند خالته..

ونجحت المأمورية من مباحث القاهرة تنسيقا مع مباحث سوهاج وقطاع الأمن العام في القاء القبض على كروان مشاكل مختبئا داخل منزل مغلق ملك لخالته بإحدى قرى مركز طهطا .

وكشفت مصادر مطلعة عن كواليس رحلة الأمن من القاهرة إلى سوهاج وأن قوات الأمن تواصلت مع كروان مشاكل وطلبت منه تسليم نفسه إلى مركز شرطة طهطا إلا أنه رفض وأعد نفسه للهرب ففوجئ بقوات الأمن تلقي القبض عليه داخل المنزل المتواجد به وسط منطقة زراعية، وتصطحب الآن المأمورية المتهم كروان مشاكل داخل سيارة الترحيلات قادما من سوهاج لتقديمه للنيابة العامة بالقاهرة الجديدة للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات، كما أشارت التحريات إلى أن الأجهزة الأمنية أعدت عدة مأموريات لضبط كروان مشاكل تنفيذا لقرار النيابة العامة وتولى فريق من مباحث التوثيق والمعلومات بمباحث الإنترنت، تتبع حساباته الشخصية عبر فيس بوك وتيك توك حتى خرج ببث لايف عبر حسابه الشخصي وتمكن فريق البحث وباستخدام التقنيات الحديثة من تحديد مكان اختفائه في محافظة سوهاج بعدما نشر صورا من مطار الغردقة وادعى سفره خارج البلاد.
وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ مع المذيعة إنجي حمادة التي تم حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو فاضحة، وكشفت التحريات أن المتهم كروان مشاكل كان هاربا بمحافظة سوهاج وتم تحديد مكانه وخرجت مأمورية لضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

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محتوى فاضح..

وتقدمت الدكتورة نهى الجندي، المحامية، ببلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة.

وقالت الجندي إنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ"إنجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء بعد نشر عدة مقاطع فيديوها آخرها فيديو يحمل عنوان "كروان مشاكل وإنجي في الشقة".
وتضمن البلاغ قيام كروان مشاكل وإنجي حمادة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة، مطالبًا بإلقاء القبض عليهما وإغلاق القناة المشار إليها.

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