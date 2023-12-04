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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة في عين شمس| عاطل يتخلص من سائق توك توك لسرقته

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد والمشدد 10 سنوات لمتهم آخر، لإدانتهما بالاشتراك فى جريمة قتل عمد والسرقة بالإكراه فى عين شمس.

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البداية.. 
 

عثر أهالى منطقة عين شمس على جثة مجهولة لشاب فى العقد الثانى من عمره ملقاة فى أرض فضاء وبها عدة طعنات على الفور أبلغ الأهالى قسم الشرطة وانتقلت قوة من القسم والمباحث الجنائية إلى مسرح الجريمة لكشف ملابسات الواقعة.

وبفحص الجثة لم يعثر معها على أى أوراق تدل على شخصيته، وبانتقال فريق من النيابة العامة والطب الشرعى لفحص الجثة تبين وجود بها عدة طعنات متفرقة بالجسم منها طعنة نافذة بمنطقة الصدر وثلاث طعنات بالبطن والفخذ.

وتوصلت التحريات لوجود بلاغ بتغيب سائق توك توك يدعى (عادل. خ) 28 سنة، عن منزله قبل 4 أيام من العثور على الجثة، حيث توجهت زوجته إلى قسم شرطة المرج ببلاغ فى اليوم التالى لتغيبه عن المنزل والتى أقرت فى بلاغها أن زوجها بسبب طبيعة عمله على التوك توك يعتاد التأخر لساعات متأخرة من الليل ولكنه لم يعتد المبيت خارج المنزل إلا أنها فوجئت بمبيته خارج المنزل مما أثار ريبتها وتخوفها عليه خاصة أن ليس لديه أقارب أو معارف يمكنه المبيت لديهم.

وبعرض الجثة على زوجة المبلغ بتغيبه تعرفت عليه وأقرت أنها تخص زوجها وهى فى حالة شبه انهيار، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط مسرح الجريمة خلال الليلة السابقة للعثور على الجثة وبالفعل تبين من خلال تفريغ الكاميرات توقف توك توك ويخرج منه شخصان قاما بحمل آخر وألقياه داخل الأرض ولاذا بالفرار مستقلين التوك توك.

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اعترافات مثيرة ..

 

وبتتبع أثر التوك توك خلال الفترة التالية والسابقة لإلقاء الجثة تم التعرف على هوية أحد المشتبه بهم ويدعى “حسن ح” وبتضييق دائرة البحث وجمع التحريات والمعلومات اللازمة أمكن التوصل إليه مختبأ لدى أحد أصدقائه بمنطقة عزبة النخل، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة ألقى القبض عليه بعد محاولته الهروب من القوة الأمنية التى داهمت المنزل، وبمواجتهه بما أسفرت عنه التحريات حاول فى البداية إنكار صلته بالجريمة أو معرفته بالمجنى عليه ولكن بتضييق الخناق عليه ومواجهته بتفريغ كاميرات المراقبة وإيهامه بإلقاء القبض على شريكه الذى أدلى باعترافات تفصيلية بالجريمة، انهار المتهم وأدلى باعترافات كاملة، مشيرًا إلى اشتراكه مع أحد أصدقائه فى جريمتى القتل والسرقة، مقرًا أن دوره اقتصر على مساعدة زميله فى التخلص من الجثة وأن شريكه “المتهم الأول” هو من قام بعمليتى القتل والسرقة وأنه حضر إلى مسرح الجريمة بعدما لفظ المجنى عليه أنفاسه الأخيرة.

وأدلى المتهم باعترافاته أمام النيابة العامة وأرشد عن زميله والسلاح المستخدم فى الجريمة وألقى القبض على المتهم الأول الذى أكد ما جاء فى اعترافات زميله، وأشار المتهم إلى أنه قام باستدراج المجنى عليه بعدما أوهمه برغبته فى توصيله من عزبة النخل إلى عين شمس وفى إحدى المناطق النائية أخرج سلاحا أبيض من طيات ملابسه مهددا المجنى عليه بإخراج ما لديه من نقود وترك التوك توك الخاص به إلا أن الأخير رفض وحاول المقاومة مما دفعه بتوجيه عدة طعنات له فأرداه قتيلا واتصل المتهم الأول بزميله لمساعدته فى التخلص من الجثة.

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