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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب مخدر "الميثامفيتامين".. المشدد 3 سنوات لطالب بإمبابة

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بحيازة جوهر مخدر "الميثامفيتامين" بقصد الإتجار بالجيزة.

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 مخدر الميثامفيتامين..

جاء في أمر إحالة القضية رقم 7106 لسنة 2023 جنح امبابة، والمقيدة برقم 2640 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة، بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "محمد ح" محبوس العمر 22 عام طالب مقيم بالوراق محافظة الجيزة.

وفي يوم 16/5/2023 بدائرة قسم شرطة امبابة محافظة الجيزة، أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

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