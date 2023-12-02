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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على مرتضى منصور بسبب محامي شهير.. بعد قليل

أرشيفية
أرشيفية

بهد قليل.. تصدر محكمة جنح قصر النيل، الحكم على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف محامٍ شهير والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال جهات التحقيق.

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التشكيك في أعمال النيابة العامة..

وكانت النيابة حددت جلسة 25 نوفمبر الماضي  لنظر أولى جلسات الجنحتين المقامتين ضد مرتضى منصور أمام محكمة جنح قصر النيل لاتهامه بالسب والقذف والتشهير بمحامٍ شهير، والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال النيابة العامة.

تلقي  مرتضى منصور، حكما بحبسه لمدة 6 أشهر ومطلوب التنفيذ عليه على خلفية اتهامه بـ سب وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

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 يثير الفتن الرياضية..

من ناحية أخري، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف برنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه الكاتب الصحفى محمد شبانة والمعروض على قناة "etc"، وذلك على حسب وصف الدعوى أنه يثير الفتن الرياضية لجلسة 21 يناير المقبل.

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