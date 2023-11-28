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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجار مخدرات.. السجن 15 سنة لشقيقين في عين شمس

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس.

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البداية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم الأول، بينما فر الثانى هاربًا أثناء ترويجهما المواد المخدرة على عملائهما بمنطقة عين شمس. 

وبتفتيش المتهم المضبوط عثر بحوزته على مواد مخدرة وهاتف محمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه، وبناءً على التحقيقات، فقد ثبتت إدانة المتهمين بارتكاب الجريمة، حيث أقر المتهم الأول بارتكابها، بينما لم يعترف المتهم الثانى، إلا أن المحكمة اعتبرت اعتراف المتهم الأول بمثابة إقرار من المتهم الثانى، بناءً على قرائن الدعوى.

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