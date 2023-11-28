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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدء محاكمة شخصين خطفا طالبا في منطقة الزيتون

أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين، لإتهامهم خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون .

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عقب انتهاء اليوم الدراسى..


وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

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