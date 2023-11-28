جماعة إجرامية منظمة| محاكمة صاحب شركة وآخر بتهمة تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة

تنظر محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل محاكمة صاحب شركة وشريكه لاتهامهم بالاتجار في البشر وتهريب 100 شخص بطريقة غير شرعية إلى دولة ألبانيا.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين وآخرين مجهولين كوَّنوا جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعةوبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية.

وكشف أمر الإحالة، أن تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني كما أنهم وآخرون مجهولون انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادي، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للإدارة المركزية معامل وزارة الصحة والسكان، بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها، وساعدوه بأن أمدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زورًا لذات الجهة المختصة بإصدارها فوقعت الجريمة.