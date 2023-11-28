عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جماعة إجرامية منظمة| محاكمة صاحب شركة وآخر بتهمة تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة

صدى البلد

تنظر محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل محاكمة صاحب شركة وشريكه لاتهامهم بالاتجار في البشر وتهريب 100 شخص بطريقة غير شرعية إلى دولة ألبانيا.

هيروين وحشيش| تجديد حبس 3 متهمين بمدينة بدر

قرار عاجل بشأن عصابة تقليد العملات الأجنبية في 6 أكتوبر

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين وآخرين مجهولين كوَّنوا جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعةوبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية.

وكشف أمر الإحالة، أن تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني كما أنهم وآخرون مجهولون انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادي، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للإدارة المركزية معامل وزارة الصحة والسكان، بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها، وساعدوه بأن أمدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زورًا لذات الجهة المختصة بإصدارها فوقعت الجريمة.

txt

فيديوهات خادشة على تليفونها| تفاصيل القبض على إنجي حمادة رفيقة كروان مشاكل

txt

الشيطان الصغير.. ماذا قالت المحكمة بحيثيات الحكم على نجل البلوجر أم زياد؟

txt

تنافست مع نجلها على تقديم مقاطع مخلة| ننشر حيثيات الحكم على البلوجر أم زياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

الموعد الجديد.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول لدوري اليد

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل

سد النهضة .. وفرة الأمطار تقلل من مخاطر الملء الرابع

موضوعات متعلقة

هيروين وحشيش| تجديد حبس 3 متهمين بمدينة بدر

قرار عاجل بشأن عصابة تقليد العملات الأجنبية في 6 أكتوبر

أخبار الحوادث| البلوجر أم زياد تنافست مع نجلها على تقديم مقاطع مخلة ..عودة سما المصري بعد ثلاثة أعوام في «عنبر النساء».. ما القصة؟

فيديوهات خادشة على تليفونها| تفاصيل القبض على إنجي حمادة رفيقة كروان مشاكل

الشيطان الصغير.. ماذا قالت المحكمة بحيثيات الحكم على نجل البلوجر أم زياد؟

تنافست مع نجلها على تقديم مقاطع مخلة| ننشر حيثيات الحكم على البلوجر أم زياد

راحت له الشقة علشان يحششوا.. اعترافات جزار أنهى حياة طليقته بالمطرية

هيروين|المؤبد لعاطلين لإدانتهم بـ ترويج المخدرات في الأميرية

ترشيحاتنا

طارق عبد العزيز آخرهم .. الأزمات القلبية تخطف المشاهير

حالة واحدة يجوز فيها الصلاة بدون وضوء.. المفتي السابق يكشف عنها

موعد مباراة فينورد ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أبوالفضل بدران عضوا بالمجمع العلمي المصري

تغيب ألفي جندي من دولة الاحتلال عن خدمتهم في الجيش.. تفاصيل

حقيقة وساطة فيتوريا لحل أزمة الزمالك مع لشبونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

انتشار إنفلونزا الطيور تؤدي إلى وفاة 220 فلامنجو في الأرجنتين

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ