فيديوهات خادشة على تليفونها| تفاصيل القبض على إنجي حمادة رفيقة كروان مشاكل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على إنجي حمادة رفيقة كروان مشاكل المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور عبر بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي (بيجو لايف – تيك توك).

اعترافات..



واعترفت المتهمة بإنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، بالإضافة إلى شراء أوقات على قنوات فضائية لزيادة الشهرة لها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة لها.

فيديو خادشة للحياء..



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة "لها معلومات جنائية" –والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا "تبديد– آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي (بيجو لايف – تيك توك) والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (هاتفا محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا إستاند تصوير بفلاش).

وبمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.