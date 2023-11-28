العثور على جثة شاب بـ النزهة| وقرار عاجل من النيابة

طلبت جهات التحقيق بالنزهة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على جثة شاب ملقى بظروف غامضة بأحد شوارع منطقة النزهة، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

البداية..

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب لا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.