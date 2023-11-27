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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث| البلوجر أم زياد تنافست مع نجلها على تقديم مقاطع مخلة ..عودة سما المصري بعد ثلاثة أعوام في «عنبر النساء».. ما القصة؟

صدى البلد

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

بتهمة الإهمال الطبى .. محكمة أبوتشت تحجز قضية الطفلة" قسم" إلى نهاية العام الجارى

قررت محكمة أبوتشت الجزئية شمال قنا، حجز قضية الإهمال الطبى فى حالة الطفلة "قسم" إلى جلسة ٣١ ديسمبرالمقبل، للنطق بالحكم.


تحريض على الفسق.. فتاة بيجو لايف وتيك توك في قبضة مباحث الآداب


ألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة تبث فيديوهات خادشة للحياء عبر تطبيقى (بيجو لايف – تيك توك) لتحقيق أرباحمادية ، وتولت النيابة التحقيق .

 

تنافست مع نجلها على تقديم مقاطع مخلة| ننشر حيثيات الحكم على البلوجر أم زياد

أودعت محكمة الجنايات بوادي النطرون، حيثيات حكمها بمعاقبة البلوجر هبة السيد أم زياد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة نجلها المتهم الثاني محمد حمدي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه200 ألف جنيه، وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه .

 

راحت له الشقة علشان يحششوا.. اعترافات جزار أنهى حياة طليقته بالمطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس جزار 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بإنهاء حياة طليقته بعدتعاطيهما المخدرات معا داخل شقة بمنطقة المطرية.

 

عودة سما المصري بعد ثلاثة أعوام في «عنبر النساء».. ما القصة؟

سما المصري تعود من جديد، بعد أن أنهت سامية أحمد عطية الشهيرة بـ سما المصري، فترة الحبس المقضي بها بحقها فيثلاث قضايا مختلفة، على رأسها حبسها في قضية نشر الفيديوهات والصور الخادشة للحياء التي تبرز مفاتنها.

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