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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحريض على الفسق.. فتاة بيجو لايف وتيك توك في قبضة مباحث الآداب

فتاة
فتاة

‏ألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة تبث فيديوهات خادشة للحياء عبر تطبيقى (بيجو لايف – تيك توك) لتحقيق أرباح مادية ، وتولت النيابة التحقيق .

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة "لها معلومات جنائية" والمطلوب التنفيذ عليها فى عدد من القضايا "تبديد – آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقى (بيجو لايف – تيك توك) وتدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب ، تم ضبطها وبحوزتها هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا إستاند تصوير بفلاش .

وبمواجهتها إعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامى بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التجمع الاول الأعمال المنافية للآداب تيك توك فيديوهات خادشة

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