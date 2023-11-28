نشرة الحوادث.. تأجيل محاكمة أحمد طنطاوي و21 آخرين.. قرار عاجل بضبط وإحضار كروان مشاكل

نشر قسم الحوادث عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي:



العثور على جثة شاب بـ النزهة| وقرار عاجل من النيابة

طلبت جهات التحقيق بالنزهة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على جثة شاب ملقى بظروف غامضة بأحدشوارع منطقة النزهة، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تأجيل محاكمة أحمد طنطاوي و21 آخرين بتهمة تداول أوراق بالمخالفة للقانون

أجلت محكمة جنح المطرية، محاكمة أحمد الطنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، لاتهامهم بتداول أوراقتخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده لجلسة 9 يناير للاطلاع.

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

أصدرت جهات التحقيق قرارا بضبط وإحضار كروان مشاكل بطل واقعة فيديو المطبخ مع المذيعة إنجي حمادة على خلفية مقطع الفيديو المنشور عبر حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مدمن مواقع.. تهاني تشكو زوجها: شاهدت فيديوهات خادشة للحياء على اللاب توب

شاهدت مقاطع فيديو خادشة على اللاب توب.. بهذه الكلمات سردت تهاني قصتها مع زوجها، بعد أن تقدمت إلى محكمةالأسرة في الكيت كات طالبة الخلع منه، بسبب إدمانه على مشاهدة الفيديوهات التي تتضمن محتوى خادش للحياء.

إضرار بالاقتصاد القومي.. حكم عاجل ضد 4 من شركاء حسن مالك

عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، 4 متهمين في القضية رقم 117 لسنة 2017 جنايات امن الدولة طواريء التجمع الخامس