فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

أصدرت جهات التحقيق قرارا بضبط وإحضار كروان مشاكل بطل واقعة فيديو المطبخ مع المذيعة إنجي حمادة على خلفية مقطع الفيديو المنشور عبر حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات الأولية، أن التيك توكر كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي قاموا بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور، عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالآداب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة.

حيث حرر محام محضرا ضد أحمد علي كروان مشاكل يتهمه بسبه وقذفه وتهديده بالخطف عبر فيديوهات نشرها المشكو في حقه على حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المحضر الذي تقدم به المحامي، أن المشكو في حقه كروان مشاكل سب المحامين ووصفهم بألفاظ نابية، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم ببلاغ ضد المشكو في حقه ومن المنتظر أن تستمع جهات التحقيق في اتهامه بنشر الفسق والفجور.

القصة الكاملة لـ ضبط انجي حمادة بطلة فيديو المطبخ

كشفت تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة حول واقعة انجي حمادة، أنها مطلوبة للتنفيذ في عدد من القضايا على رأسهم قضايا آداب عامة، وأن المتهمة قامت ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، دعت عمدا إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط إنجي حمادة على خلفية قيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات بيجو لايف وتيك توك، دعت خلالهم إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب، والتحريض ايضا على الفسق والفجور، وذلك بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، أن المتهمة انجي حمادة قامت ببث مقاطع الفيديو الخادشة للحياء عبر التطبيقات المذكورة بغرض التحريض على الأعمال المنافية للآداب، وذلك بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة.