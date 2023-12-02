عجوز شرس| تفاصيل مقتل شاب على يد مسن  بالوايلي

تجري نيابة غرب القاهرة تحقيقات موسعة حول مصرع شاب على يد مسن في منطقة الوايلي، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب الحادث.

تبين من التحريات الأولية أنه لقي شاب مصرعه على يد مسن يبلغ من العمر 60 سنة، في منطقة الوايلي بالقاهرة، وأن المجني عليه كان يعمل في ورشة ميكانيكا يمتلكها أبوه وجده، وأثناء عمله ذهب إلى السوبر ماركت لشراء بعض المستلزمات، إلى أن مرّ على المتهم الذي اعترض طريقه ومنعه من المرور، تشاجر المجني عليه والمتهم، وطعنه المتهم عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

البداية..

تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغًا من أهالي المنطقة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة شاب عمره 20 سنة مُصاب بعدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، وألقى القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.