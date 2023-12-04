ادعى اختراق العقل الباطن..مفاجأة صادمة بالشروع في إزهاق روح رجلين بمدينة نصر

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل متهم بالشروع في قتل أمين شرطة بالمرور بالسجن المشدد 5 سنوات عن تهمة الشروع في القتل، وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة تعاطي جوهر مخدر وألزمته المصاريف الجنائية.

شخص شرير وغير مسئول..

وجاء في حيثيات المحكمة،أن الواقعة تتحصل في أن المتهم يعاني من ظروف نفسية سيئة بعد وفاة والده وانفصاله عن زوجته أدت به إلى تعاطي المواد المخدرة واعتناق أفكار شاذة منها قدرته على اختراق العقل الباطن للآخرين وقراءة أفكارهم، كما أنه أثناء استقلال المتهم سيارته شاهد المجني عليه أمين الشرطة حال قيامه بمباشرة عمله بتسيير الحركة المرورية بناحية طريق النصر دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر فقرر في نفسه أنه شخص شرير وغير مسئول ويجب تطهير البشرية منه وقتله فسارع بالنزول من سيارته في ثورة عارمة موجها إليه عبارات باللغة الإنجليزية وانهال عليه طعنا بسلاح أبيض مطواة في أماكن متفرقة بالجبهة والذراع الأيسر والكتف الأيمن والصدر ثم استقل سيارته ولاذ بالفرار، وبضبط المتهم تبين إحرازه سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش بدون ترخيص وكذلك 18 طلقة خرطوش و43 طلقة أخرى بدون ترخيص وأحرز بقصد التعاطي مخدر كيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا و3 مطاوى و3 خناجر و2 نجمة حديدية و2 سيف وبلطة بدون ترخيص.

نجمة حديدية..

وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهم سيف الدين إبراهيم بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه عمدا بأن توجه صوبه حال مباشرته عمله بمأمنه ممسكا بيده سلاح أبيض "نجمة حديدية" وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وكانت بأماكن قاتلة بطبيعتها قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، واستعمال المتهم القوة والعنف مع المقدم إسلام مقبل والقوة المرافقة له كلا من العقيد سمير مجدي والرائد أحمد الوكيل ومجموعة من أفراد الشرطة السريين، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم والحيلولة دون ضبطه لارتكابه الفعل المؤثم محل الاتهام السابق حال حمله سلاحًا ناريًا بندقية خرطوش وسلاحين أبيضين خنجر وبلطة وقام باستخدامهم قبل القوة واشهارهم في وجههم والتعدي عليهم مما نتج عنه إصابة العقيد سمير مجدي ولم يبلغ بذلك مقصده لتمكنهم من السيطرة عليه وضبطه.