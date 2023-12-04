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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ديلر الأزبكية| 15 قطعة حشيش ومبلغ مالي وآلة حادة ملوثة.. القصة الكاملة

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي مائة ألف جنيه، لاتهامه بتجارة المخدرات بمنطقة الأزبكية، كما قضت بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه لاتهامه بحيازة سلاح أبيض وألزمته بالمصاريف الجنائية.

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البداية..

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 25763 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الأزبكية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا، يفيد بقيام ضباط القسم، بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات المباحث أنه إثر التحريات التي قامت بها ضباط القسم، بأن المتهم "س. ع" عاطل، يزاول نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش.

وعلى تلقي اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية، انتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان تواجد المتهم، فأبصرت يقوم بإخراج علبة معدنية من كيس بلاستيكي بحوزته ومناولة أحد عملائه قطعة بنية اللون لمخدر الحشيش، ويتفحصها مقابل مبلغ مالي، وعند مشاهدته القوة الأمنية قام بإلقاء الكيس من يده وتم التحفظ عليه، ولاذ المتهم بالفرار، وبفض محتويات الكيس عثر بداخلها على علبة بداخلها 15 قطع حشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض نصل كتر ملوث بمخدر الحشيش.

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وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة، و أصدرت حكمها على المتهم.

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