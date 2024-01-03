عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يزور تركيا غدا تلبية لدعوة رسمية

أردوغان ورئيسي
أردوغان ورئيسي

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سوف يزور تركيا على رأس وفد رفيع المستوى غدا الخميس تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا للوكالة الأنبباء الإيرانية سيعقد رئيسي اجتماعا مع أردوغان خلال هذه الزيارة وبعد ذلك سيعقد الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي برئاسة رئيسي البلدين.

وبعد ذلك سيعقد الرئيسان الايراني والتركي مؤتمرا صحفيا مشتركا لشرح نتائج محادثاتهما.

وبحسب الوكالة سيحضر الرئيسان خلال هذه الزيارة أيضا الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين من ايران وتركيا، كما سيلتقي رئيسي بالإيرانيين المقيمين في تركيا.

يذكر، أن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيسي في أواخر نوفمبر، تأجلت بسبب تضارب جدولي أعمال وزيري خارجية البلدين، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي.

وتنتقد تركيا إسرائيل بشدة بسبب هجماتها على غزة، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما تقول، إنه يجب مساءلة القادة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يزور تركيا دعوة رسمية رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

ترشيحاتنا

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

أول تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي

بـ 12 صاروخ.. القوات الروسية تصد هجوم أوكراني خطير على منطقة بيلجورود

قضية حمزة مون بيبى| تأييد حبس فنانة شهيرة عامًا بعد رفض نقضها

المقاولون العرب: مستعدون للتعاون مع الإسكان لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

أعراض وعلامات الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة ماجد المصري به| أسباب انقطاع شبكية العين.. تعرف عليها

بعد كورونا| خطر جديد يهدد العالم والصحة العالمية تحذر

تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء

نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها الـ 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

فيديو

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ