الرئيس الإيراني يزور تركيا غدا تلبية لدعوة رسمية

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سوف يزور تركيا على رأس وفد رفيع المستوى غدا الخميس تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا للوكالة الأنبباء الإيرانية سيعقد رئيسي اجتماعا مع أردوغان خلال هذه الزيارة وبعد ذلك سيعقد الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي برئاسة رئيسي البلدين.

وبعد ذلك سيعقد الرئيسان الايراني والتركي مؤتمرا صحفيا مشتركا لشرح نتائج محادثاتهما.

وبحسب الوكالة سيحضر الرئيسان خلال هذه الزيارة أيضا الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين من ايران وتركيا، كما سيلتقي رئيسي بالإيرانيين المقيمين في تركيا.

يذكر، أن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيسي في أواخر نوفمبر، تأجلت بسبب تضارب جدولي أعمال وزيري خارجية البلدين، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي.

وتنتقد تركيا إسرائيل بشدة بسبب هجماتها على غزة، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما تقول، إنه يجب مساءلة القادة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.