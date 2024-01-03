أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهكا مقيدة بالبورصة بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 25650 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 31089 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 10912 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 5655 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 8155 نقطة.