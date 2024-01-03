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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأحد المقبل.. البورصة المصرية أجازة لهذا السبب

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قررت البورصة المصرية، تعطيل العمل يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير الجاري؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الاثنين الموافق 8 يناير الجاري.

البورصة تربح 34 مليار جنيه فى أولى جلسات تداول عام 2024

البورصة المصرية توقع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع جامعات شمال الصعيد

واختتمت البورصة المصرية ، تعاملات أمس الثلاثاء، أول جلسات عام 2024، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي بقيمة 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.753 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 25501 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 30887 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 10859 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 8111 نقطة. 

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