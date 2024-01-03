وفاء مكي: مرعوبة من حق عرب.. والمخرج إسماعيل فاروق يسير على خطى الكبار

عبرت الفنانة وفاء مكي عن سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل “ حق عرب ” ، والذي يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني لعام 2023 .



وقالت وفاء مكي في تصريحات خاصة لصدي البلد : مرعوبة من ردود الافعال حول دوري في العمل ، ولكن ما شجعني ان الشخصية والعمل بشكل عام مكتوب بشكل جيد للغاية ، وهناك جهد كبير مبذول من قبل القائمين عليه سواء المخرج او الكاتب او البطل او شركة الانتاج .

وتضيف وفاء مكي : اعمل ان الجميع ينتظر عودتي للدراما من جديد ما الذي سوف اقوم بتقديمه ، ولكني عقدت جلسات عمل مع المخرج إسماعيل فاروق للوقوف علي تفاصيل الشخصية ، وفي الحقيقة هو مخرج يسير علي درب كبار المخرجين الذين يجرون بروفات ترابيزة قبل بدء للعمل لوضع تصور كامل لكل شخصية ، ويتناقش مع الممثل في تصوره للدور .

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم "العوضي"، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لأزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

العمل يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين علي راسهم أحمد العوضي ورياض الخولي ووفاء عامر وسلوي عثمان وأحمد صيام .