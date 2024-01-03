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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام الزناتي: الكرة المصرية تتراجع ودول «مجهولة» تفوقت علينا

حسام الزناتي
حسام الزناتي

قال حسام الزناتي رئيس قسم إفريقيا بناديي شيكاجو الأمريكي ولوجانو السويسري، إن الكرة المصرية ما زالت تقف في مكانها إن لم تكن تتراجع إلى الخلف، وهو أمر غريب للغاية في ظل عدم التطور.

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وأضاف الزناتي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أسلوب التخطيط في مالطا يتفوق كثيرًا على الكرة المصرية، موضحًا أن دول كثيرة غير معروفة تفوقت على مصر كرويًا.

وأوضح حسام الزناتي، أن حقوق رعاية اللاعبين أصبحت تسجل على سيستم «فيفا» بشكل تلقائي وهو ما يظهر عدة قضايا بين أندية ولاعبين، الأمر الذي يزيد القضايا لدى الأندية المصرية مستقبلًا.

وعن منصبه الجديد، قال الزناتي، إن ناديا شيكاجو الأمريكي ولوجانو السويسري يركزان على الاستثمار بشكل أساسي في إفريقيا، موضحًا أن المدير الرياضي لنادي لوجانو هو من تعاقد مع محمد صلاح ومحمد النني في بازل السويسري.

واختتم تصريحاته، بأن السوق الإفريقي غني بالمواهب وبمقابل مادي قليل، إلا أن العوائق كثيرة منها أن اللاعب صعب بيعه لأوروبا بأرقام كبيرة.

 

حسام الزناتي شيكاجو

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