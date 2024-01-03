ليفربول أم الدوري السعودي..غموض حول وجهة مبابي القادمة

يخيم الغموض على مصير اللاعب الفرنسي كليان مبابي ، بعد انتهاء فترة عقدة مع النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، بينما حددت المصادر وجهات أساسية متوقعة للاعب.

ووفقاً لمصادر «لي باريزيان» الفرنسية، فإن أمام اللاعب الفرنسي ثلاث وجهات فقط، التجديد مع باريس سان جيرمان، أو الانتقال لريال مدريد، أو الانتقال إلى ليفربول، حيث يتنافس ريال مدريد وليفربول للحصول على اللاعب بصفقة انتقال مجانية وليس بشراء عقد اللاعب.

بينما دارت التكهنات حول انتقال الشاب الفرنسي إلى أحد أندية الدوري السعودي بعد انتشار اخبار عن مفاوضات بين الأندية واللاعب، لكنها لم تنتج عن قرارات أو اتفاق حتى الان، بينما يرشحها البعض نظرا لتعثر المفاوضات مع ريال مدريد إضافة إلى المبالغ الضخمة المعروضة من السعودية.

ووصفت المصادر ، أن نادي ليفربول هو المرشح الأكثر مصداقية وخطورة على باريس سان جيرمان فيما يتعلق بمستقبل مبابي، حيث سعى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، منذ تسع سنوات، لضمِّه إلى صفوف فريقه.

ويستمر الغموض حول مصير اللاعب الفرنسي كليان مبابي، بينما رفض كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الحديث بأي شكل عن إمكانية انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وقال إن ناديه لن يضم أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أنشيلوتي الذي أبدى سعادته الكبيرة بتمديد عقده مع النادي حتى 2026، للصحفيين، قبل استئناف مشواره في الدوري الإسباني على أرضه أمام مايوركا الأربعاء: «نحن لا نخطط لضم أي مدافع. نعاني من غياب اثنين من اللاعبين المهمين؛ لكننا نملك اثنين آخرين هما ناتشو وأنطونيو روديغر، وبعد ذلك نملك اثنين في حالات الطوارئ، وهما إدوار كامافينغا وداني كارفاخال»