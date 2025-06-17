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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة.. الطلاب يؤدون امتحانات اللغة الاجنبية الثانية وتفتيش ذاتى قبل دخول اللجان وإصابة 12 مراقبا بأسيوط

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
تحقيقات وملفات

انطلق اليوم الثلاثاء اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة حيث يؤدي الطلاب امتحانات اللغة الأجنبية الثانية في المحافظات.

 

امتحانات الثانوية العامة

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية استعدادا لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقال مصطفى عيدة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط لجان الثانوية العامة، والتنسيق الكامل بين رئيس كل لجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ضرورة توافر المراوح والإضاءة الجيدة داخل جميع اللجان، مع جاهزية فرق الطوارئ في مُختلف القطاعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان، بالإضافة إلى توفير مولدات كهرباء احتياطية بجوار كل لجنة على مستوى المحافظة للتعامل الفوري حال حدوث أي طارئ، مع تأجيل جميع أعمال الصيانة على مستوى المحافظة لعدم انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الامتحانات.

ووجه المحافظ، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالمحافظة، بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة داخل مقار اللجان لضمان سير الامتحانات في سهولة وأمان، وكذلك سرعة الانتهاء من تجهيز الاستراحات المُخصصة لاستقبال المُشاركين في أعمال الامتحانات من خارج المحافظة، مع توفير جميع وسائل الراحة لاستقبال المراقبين ورؤساء اللجان، مؤكدا توفير المرافق والخدمات الأساسية بهذه الاستراحات. 

كما وجه المحافظ التنسيق المُستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف التعليم بجميع أنحاء المحافظة لمُتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

 

إجراءات مشددة وتفتيش الطلاب

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات قبل دخولهم امتحانات اللغة الأجنبية الثانية.

وقام مسئولو أمن اللجان باستخدام العصا الإلكترونية فى تفتيش حقائب الطلاب وعدم السماح بدخول أي متعلقات لجان الامتحانات سوى المستخدمة والمصرح بها فقط من وزارة التربية والتعليم.


وقال مصطفى عيده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط لجان الثانوية العامة، والتنسيق الكامل بين رئيس كل لجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.


من جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على ضرورة توافر المراوح والإضاءة الجيدة داخل جميع اللجان، مع جاهزية فرق الطوارئ في مُختلف القطاعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان، بالإضافة إلى توفير مولدات كهرباء احتياطية بجوار كل لجنة على مستوى المحافظة للتعامل الفوري حال حدوث أي طارئ، مع تأجيل كافة أعمال الصيانة على مستوى المحافظة لعدم انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الامتحانات.


ووجه المحافظ، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالمحافظة، بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة داخل مقار اللجان لضمان سير الامتحانات في سهولة وأمان، وكذلك سرعة الانتهاء من تجهيز الاستراحات المُخصصة لاستقبال المُشاركين في أعمال الامتحانات من خارج المحافظة، مع توفير جميع وسائل الراحة لاستقبال المراقبين ورؤساء اللجان، مؤكدا على توفير المرافق والخدمات الأساسية بهذه الاستراحات. 


كما وجه المحافظ بالتنسيق المُستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف التعليم بكافة أنحاء المحافظة لمُتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

 

إصابة 12 مراقبا ومراقبة بالثانوية العامة


أصيب 12 مراقبا ومراقبة بالثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة تقلهم فى كتلة رمال اثناء أنحرافها على طريق الغنايم بأسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة بكتلة رمال أثناء انحرافها على طريق الغنايم بأسيوط.

وانتقل على الفور ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم تصادم سيارة بكتلة رمال أثناء أنحرافها بالطريق على طريق الغنايم بأسيوط، مما أسفر عن إصابة 12 مراقب من الثانوية العامة.

الثانوية العامة القليوبية اسيوط امتحانات الثانوية العامة

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