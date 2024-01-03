جمال الشعب المصري.. سعد الصغير يشارك جمهوره فيديو طريف| شاهد

شارك المطرب سعد الصغير، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجاء فيه تجمع عدد من المواطنين على أغنيته بالرقص والغناء، أثناء انتظارهم فتح الطريق السريع بسبب الشبورة.

وعلق سعد الصغير: “جمال الشعب المصري”.

خلاف سعد الصغير وبوسي

وأكد المطرب سعد الصغير في تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية ، أنه يطالب المطربة بوسى بدفع 200 ألف جنيه، الذى اشترى بها أشياء ومستلزمات شقة لوالدها قبل وفاته، مشيرا إلى أن هذه الاموال ليس لها الحق في أخذها من أخواتها فالأشياء ليست ملكها لكنها ملكى .

وأضاف الصغير: بوسى قالت لأخواتها أنها رجعت لى الفلوس لكن هذا لم يحدث وماختش حاجة منها وأطالبها حالا برجوعها .

وأشار إلى أنه يطالبها بإعادة الفلوس أو التبرع بها لأهالى غزة، لكن ممكن نبيع المفروشات دي ونتبرع بفلوسها أو نجيب حاجة جديدة وأنا أكمل معنديش مشكلة، وكفاية ان والدها توفى غضبان عليها .

يشار إلى أن سعد الصغير أكد على دعمه أهالي فلسطين، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو وعلق قائلاً: أنا واقف من أمام قبر والدتى وأتكلم من كل قلبى، وأناشد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل التبرع من إيرادات المطربين لصالح فلسطين وغزة نتيجة مايحدث هناك وضياع عدد من الضحايا".