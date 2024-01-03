عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء بمشاركة دولية وإقليمية كبيرة

مؤتمر الشرق الأوسط
مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء

تستضيف سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة 10- 8 يناير 2024 مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء، بهدف الترويج لقطاع الفضاء في الشرق الأوسط وإبراز دور سلطنة عمان كبوابة استراتيجية لجذب الاستثمارات في تطبيقات وتقنيات الفضاء إلى المنطقة، وذلك بمشاركة 400 خبير وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الفضاء من الوكالات الحكومية وشركات القطاع الخاص حول العالم.

يهدف المؤتمر إلى تحقيق رؤية وأهداف السياسة والبرنامج التنفيذي للفضاء، والتعرف على الفرص الاستثمارية للقطاع في المنطقة، وتسليط الضوء على سلطنة عمان كبوابة إقليمية للخدمات والتطبيقات الفضائية، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات وتبادل الخبرات بين الجهات العالمية والإقليمية والمحلية الفاعلة في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى توفير منصة لصناع القرار في المنطقة لمناقشة التوجهات الرئيسية للقطاع وتشجيع تدفق الاستثمارات الدولية ونقل وتوطين التقدم التكنولوجي لقطاع الفضاء.

وعلى هامش المؤتمر سيقام معرض يضم أكثر من 25 شركة محلية وعالمية متخصصة في تقنيات وعلوم الفضاء، بهدف جمع مقدمي ومستخدمي الخدمات والتقنيات لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الفاعلة بين الفاعلين في سلسلة الإمداد للقطاع، إلى جانب جذب الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات تجارية جديدة ونشر الوعي حول التقدم التكنولوجي في صناعة قطاع الفضاء.

الاتصالات وتقنية المعلومات التقدم التكنولوجي الشرق الاوسط القطاع الخاص تقنية المعلومات جذب الاستثمارات سلطنة عمان شركات القطاع الخاص وزارة النقل والاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الحوثيين بشأن استهداف سفينة في البحر الأحمر واغتيال العاروري

هشام حطب يلجأ للقضاء لعودة مجلس إدارة الفروسية

إيران: إصابة 30 شخصا على الأقل في انفجارين قرب قبر قاسم سليماني

السجائر ولعت و تحذير من شرائها.. فماذا يحدث بالسوق المحلية وإلى أين تذهب الأسعار؟

دعوات صهيونية لـ «سحق» سكان غزة وبناء المستوطنات على أنقاض القرى الفلسطينية

هاتفيا مع السيسي| رئيس وزراء اليونان يعلن تقدير جهود مصر فى حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

أسترالية 62 عامًا تقنع القضاء بالحمل من زوجها المتوفى.. ما القصة؟

القاتل الصامت.. جمال شعبان يضع روشتة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. وموعد التطبيق

فيديو

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ