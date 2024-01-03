بالصور.. افتتاح معرض الملابس والمستلزمات بجامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية معرض الملابس والمستلزمات بالتعاون مع مؤسسة "إحنا الخير"، بهدف تقديم الدعم للطلاب الجامعيين من خلال تقديم المنتجات المعروضة بأسعار مناسبة وجودة عالية الصنع، ويستمر لمدة عشرين يومًا بمقر الكلية.

وأشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية أن جميع المعروضات صُنِعت في مصر، بتنسيق كل من د. مروة خليل، ود. عادل عنتر، وأ. منى محمود مدير مؤسسة احنا الخير، وبمشاركة الأسر المنتجة في إطار مبادرة تكافل وكرامة، وأوضح عميد الكلية أن المعرض يتضمن معروضات متنوعة من ملابس ومشغولات يدوية وكتب ومنتجات غذائية وذلك بأسعار مناسبة، يقدمها نحو ١٥ عارضاً. كما يضم المعرض جناحاً للكتب العلمية والثقافية، ولفت أن المعرض يخدم طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وكذلك طلاب وطالبات المدينة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والخدمات المعاونة.

شارك فى الافتتاح كل من الدكتور أسامة العادلي، والدكتور شيرين نصير وكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعديد من المسئولين ورجال وسيدات المجتمع المدني السكندري والإعلاميين.

ياتي هذا تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.