نقل هرم سقارة للفيوم|إحالة واضع امتحان رسم اولى اعدادي للتحقيق بسبب "معلومة غلط"

قررت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، إحالة واضع امتحان التربية الفنية لطلاب الصف الأول الإعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية إلى التحقيق ، مؤكدةً أنه سيتم إتخاذ الاجراء العقابي المناسب بلا أي تهاون مع كل من يثبت ارتكابه مثل هذه الأخطاء في امتحانات نصف العام 2024 .

جاء ذلك بعد ثبوت وجود خطأ فادح في امتحان التربية الفنية لطلاب الصف الأول الإعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 .

حيث أخطأ واضع الامتحان في كتابة مكان هرم سقارة بشكل صحيح ، وادعى انه من المعالم السياحية لمحافظة الفيوم ، في حين أنه موجود بمحافظة الجيزة .

وكان قد شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حالة من الجدل بعد تداول صورة من امتحان التربية الفنية للصف الأول الاعدادي بإدارة غرب الفيوم التعليمية بمحافظة الفيوم، متضمنا سؤالا يزعم وجود هرم سقارة ضمن المعالم السياحية الموجودة في محافظة الفيوم .

السؤال المثير للجدل

وجاء نص السؤال كالتالي : تشتهر محافظة الفيوم بالاماكن السياحية التي تميزها عن غيرها من محافظات مصر ، حيث يوجد بها هرم سقارة المدرج والسواقي و وادي الريان ذات الطبيعة الساحرة وبحيرة قارون والمراكب الشراعية والقرى الريفية ، حيث المساحات الخضراء والنخيل وابراج الحمام ، ويأتي إليها السياح من كل مكان لمشاهدة هذه الأماكن والتمتع بهذه المناظر الخلابة في جو يملأه البهجة،

وطلب السؤال من الطالب ان يعبر بالرسم في تكوين فني مترابط مؤكدا على حركة الاشخاص مستخدما الالوان المناسبة.

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع هذا السؤال بشكل ساخر، حيث كان ابرز التعليقات عليه كالتالي: كارثة مهنية جسيمة في امتحان مادة التربية الفنية للصف الأول الاعدادي، فعلى الرغم من علمنا جميعا ان هرم سقارة المدرج يوجد بمحافظة الجيزة، لكن مديرية التربية والتعليم بالفيوم تقول أنه في الفيوم.

وفي هذا الاطار .. قال شريف محمد معلم متخصص في مادة التاريخ إن ما جاء في هذا السؤال هو بالفعل خطأ كبير ، لان سقارة، موجود في مركز البدرشين، محافظة الجيزة ، و هرم زوسر أو هرم سقارة أو الهرم المدرج هو معلم آثري بجبانة سقارة شمال غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر.. وبُني خلال القرن 27 ق.م لدفن الفرعون زوسر؛ وبناه له وزيره إمحوتب .