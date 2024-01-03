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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور محافظ الإسكندرية.. تشييع جثمان اللواء عدلي فايد أشهر القيادات الأمنية بعهد مبارك

صورة أرشيفية من مسجد
صورة أرشيفية من مسجد المواساة

شيع العشرات جثمان اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، الذى وافته المنية أمس، وذلك بمسجد المواساة، شرقي الإسكندرية، بحضور عائلة الفقيد، ولفيف من القيادات الأمنية، وعدد من الشخصيات العامة بالإسكندرية يتقدمهم اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية الاسبق، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد.

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وتوفى اللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وأحد أشهر القيادات الأمنية فى وزارة الداخلية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بأحد المستشفيات فى محافظة الإسكندرية، إثر تعرضه لأزمة صحية.
 

وأعلنت أسرة اللواء عدلى الفايد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، تشيبع جثمانه من مسجد المواساة بمنطقة باب شرقى الإسكندرية، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب غربي المحافظة. 

الاسكندرية التنمية المحلية الرئيس الأسبق حسني مبارك الشخصيات العامة القيادات الأمنية رئيس نادي الاتحاد شرقي الإسكندرية

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