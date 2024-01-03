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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: وضع خطط مسبقة للحد من مخاطر التعرض لأي كوارث طبيعية

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، الاجتماع  الأول بشأن الخطة القومية لحماية السواحل المصرية من مخاطر موجات تسونامي.

رحب الشريف بالحضور وأوضح أهمية الاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها محافظة الإسكندرية وأهمية رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر  للعمل على وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر في حال التعرض لأي كوارث طبيعية.

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وفي كلمته استعرض  الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار  خطورة  التعرض لموجات تسونامي وما هي آليات الإنذار المبكر الممكن اتباعها، وطرق الإبلاغ والتحذير  على مختلف المستويات الاستراتيجية والتنفيذية  وذلك في إطار وضع خطة شاملة للحماية  والحد من مخاطر موجات التسونامي المحتملة على سواحل الإسكندرية .

الجدير بالذكر أن اللجنة منوطة بدراسة ومناقشة وإعداد خطط الاستعداد  لموجات  التسونامي  لتكون بمثابة منظومة الإنذار المبكر لحماية شواطئ الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، دكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، ودكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار ودكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، دكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف، الأستاذ مصطفى عرابي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الإسكندرية، المهندسة آية جمال معاون محافظ الإسكندرية، المهندسة نيفين الليثي مسؤول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة ومقرر اللجنة والسادة ممثلي الجهات والهيئات المعنية.

الاسكندرية افتتاح معرض التربية والتعليم التغيرات المناخ التغيرات المناخية الدكتور عمرو زكريا حمودة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جامعة الإسكندرية

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