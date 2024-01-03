العلاقة لا تنقطع.. خالد الجندي يكشف عن 3 وسائل لإيصال الخير للمتوفيين

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العلاقة مع الأموات لا تنقطع، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له".

العلاقة مع الأموات لا تنقطع

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي ام سي، أن معنى ذلك أن هناك وسائل لإيصال الخير إلى المتوفيين وهذه من عظمة الإسلام ورحمة ربنا بنا، موضحًا أن العصاة الذين تم ذكرهم في القرآن معظمهم ندموا وتابوا على ما فعلوا، وقال: "كل واحد بيبقى عنده أمل في رحمة ربنا ولابد أن يفوض العبد أمره لله".

وتابع: "يجب على العبد أن يفوض أمره لله ويكون راجيا عفو الله لآخر لحظة"، موضحا أن معظم القصص التي ذكرها القرآن الكريم ليس فيها أسماء وذكر الأسماء قليل ومنع سرد الأسماء حتى يعمم التجربة وكل واحد يضع نفسه مكان أبطال القصة.

ورد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، علي محرفي تصريحاته حول قصة قابيل وهابيل.

خالد الجندي يرد على محرفي تصريحاته حول ابنى آدم

وقال خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع علي فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، :" هناك ابنين لسيدنا آدم وفيهم واحد قتل الثاني اسمهم ايه هنفترض هابيل وقابيل، إنما الحقيقة لا نعرف الأسماء الحقيقية ايه".

وأضاف خالد الجندي:" بعض الغلابة نقلوا في بعض المواقع إنني أقول أنه لا يوجد أحد من ابني آدم قتل الثاني، والقرآن قال إن في واحد من ابني آدم قتل الثاني وإنما لم يقل أو يذكر أسماء لهما، وما وظيفتنا، انه لا يوجد دليل علي الاسم، ولكن هناك دليل أن هناك واحد من الاثنين قتل الأخر".

وتابع خالد الجندي مستشهدًا بآيات الذكر الحكيم:" وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ".