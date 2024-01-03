عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

العلاقة لا تنقطع.. خالد الجندي يكشف عن 3 وسائل لإيصال الخير للمتوفيين

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العلاقة مع الأموات لا تنقطع، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له".

العلاقة مع الأموات لا تنقطع

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي ام سي، أن معنى ذلك أن هناك وسائل لإيصال الخير إلى المتوفيين وهذه من عظمة الإسلام ورحمة ربنا بنا، موضحًا أن العصاة الذين تم ذكرهم في القرآن معظمهم ندموا وتابوا على ما فعلوا، وقال: "كل واحد بيبقى عنده أمل في رحمة ربنا ولابد أن يفوض العبد أمره لله".

وتابع: "يجب على العبد أن يفوض أمره لله ويكون راجيا عفو الله لآخر لحظة"، موضحا أن معظم القصص التي ذكرها القرآن الكريم ليس فيها أسماء وذكر الأسماء قليل ومنع سرد الأسماء حتى يعمم التجربة وكل واحد يضع نفسه مكان أبطال القصة.

قصة قابيل وهابيل.. خالد الجندي يرد على محرفي تصريحاته حول ابني آدم

خالد الجندي: الثبات الإيماني من صفات المؤمن الأساسية.. فيديو

ورد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، علي محرفي تصريحاته حول قصة قابيل وهابيل.

خالد الجندي يرد على محرفي تصريحاته حول ابنى آدم

وقال خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع علي فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، :" هناك ابنين لسيدنا آدم وفيهم واحد قتل الثاني اسمهم ايه هنفترض هابيل وقابيل، إنما الحقيقة لا نعرف الأسماء الحقيقية ايه".

وأضاف خالد الجندي:" بعض الغلابة نقلوا في بعض المواقع إنني أقول أنه لا يوجد أحد من ابني آدم قتل الثاني، والقرآن قال إن في واحد من ابني آدم قتل الثاني وإنما لم يقل أو يذكر أسماء لهما، وما وظيفتنا، انه لا يوجد دليل علي الاسم، ولكن هناك دليل أن هناك واحد من الاثنين قتل الأخر".

وتابع خالد الجندي مستشهدًا بآيات الذكر الحكيم:" وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ".

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية العلاقة مع الأموات لعلهم يفقهون صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعوا له قصة قابيل وهابيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

استيلاء على نحو 17 مليون .. الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبري بوزارة المالية .. خاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

موضوعات متعلقة

قصة قابيل وهابيل.. خالد الجندي يرد على محرفي تصريحاته حول ابني آدم

معنى قوله تعالى: «فلا تخضعن بالقول» .. هل الضحك من الخضوع بالقول؟

الحوراء الآدمية.. سر التسمية وبما أوصت السيدة فاطمة الزهراء

3 أعمال لا تدخل في موازين الحساب وأخرى أقسم بها النبي.. احذر غفلتها

أفضل دعاء في جوف الليل .. ردد أكثر الكلمات حبًا لله

لماذا أوصانا الرسول بعدم الغضب .. وما هو الأسلوب الأمثل للتغلب عليه؟

أفقه أهل المدينة .. لماذا سمي زين العابدين بالسجاد؟.. أسرار يغفلها الكثيرون

أكثر من 50 ألف مستـوطن اقتحموا باحات الأقصى خلال عام 2023

ترشيحاتنا

روسيا: لم نحب الفرنسيين قط .. والآن نحن مقتنعون بذلك

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. كيفية دفع الفاتورة لضمان عدم انقطاعها

أخطاء الامتحانات لا تتوقف| حكاية سؤال أولى إعدادي عن هرم سقارة.. وتحقيق عاجل مع واضعه

من المرشح للقب أمم أوروبا.. ارسن فينجر يتوقع المنافسين وتصريح ناري عن منتخب ألمانيا

بدء تطبيق خطة تخفيف الأحمال الجديدة.. الكهرباء هتقطع أمته في بيتك؟

توعدتها بدفع الثمن غاليا.. إيران تتهم إسرائيل وأمريكا بالتورط في هجوم كرمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صندوق خشبي مزخرف بالذهب يكشف سرًا ثمينا عن توت عنخ آمون

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لـ منى الشاذلي | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأبيض؟.. خبيرة تغذية توضح

التفاح الأخضر | كنز لصحتك تعرف على فوائده

فيديو

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ